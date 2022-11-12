تعافي 6 من بين 7 مصابين في حادث انقلاب سيارة أجرة بسوهاج

تعافى 6 من بين 7 مصابين في حادث انقلاب سيارة أجرة في سوهاج إثر إنفجار إطارها الأمامي أمام مدرسة سوهاج الثانوية الميكانيكية بدائرة قسم ثان سوهاج.

وكانت استقبلت مستشفى سوهاج التعليمي، 7 أشخاص مصابين بكدمات وسحجات وجرى تقديم الإسعافات اللازمة لهم وخرجوا بعدها من المستشفى، بينما تزال المصابة السابعة بمستشفى سوهاج الجامعي تحت الرعاية الطبية عقب خضوعها لجراحة.

وكان تلقى اللواء محمد عبد المنعم الرشباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج يفيد وقوع حادث سير بدائرة قسم ثان ووجود مصابين.

الانتقال لموقع الحادث

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائى بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج لموقع الحادث وتبين انقلاب سيارة أجرة.

ونتج عن الحادث إصابة: آلاء عيد عبد العال 20 عاما ووفاء محمد حسان 21 عاما وصابرة عميرة محمد 48 عاما وابنة شقيقها أسماء خالد عميرة 29 عاما، وشقيقها أشرف خالد عميرة 19 عاما، بسحاجات وكدمات وفقا للتقرير الطبي المبدئي لحالتهم ونجل عمومتهما محمد رفعت عميرة 19 عاما مصابا باشتباه كسر بالساعد الأيمن، بسحاجات وكدمات بالجسم، وجدتهم نجاح حشمت السمان 60 عاما باشتباه كسر بالحوض.

إسعاف المصابين

وجرى نقل المصابين جميعا لمستشفى سوهاج التعليمي لإسعافهم بينما جرى نقل المصابة الأخيرة لمستشفى سوهاج الجامعي لحاجتها لإجراء جراحة عاجلة، وجرى تحرير محضر بالواقعة ورفع آثار الحادث وإعادة تسيير الطريق.