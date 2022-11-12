الرئيس الأوكراني: القوات الروسية دمرت جميع البنى التحتية الحيوية في خيرسون

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن القوات الأوكرانية فرضت سيطرتها على أكثر من 60 مستوطنة في منطقة خيرسون، وإجراءات الاستقرار يجري تنفيذها في المدينة بعد انسحاب القوات الروسية منها، وفقا لما ذكرت صحيفة جارديان البريطانية في نبأ عاجل قبل قليل.

انسحاب القوات الروسية من خيرسون

وأضاف زيلينسكي، أن القوات الروسية دمرت جميع البنى التحتية الحيوية في خيرسون قبل فرارها بما في ذلك الاتصالات وإمدادات المياه والتدفئة وإمدادات الكهرباء.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الجمعة، انسحاب قواتها من مدينة خيرسون.