«الخارجية الأمريكية»: العلاقات مع مصر تاريخية واستراتيجية ومليئة بملفات مهمة

وصف سامويل وريبرج، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة ومصر بـ«التاريخية والقوية»، وتمتد لأكثر من مئة عام، مبينا أنه خلال العقود الأربعة الماضية كانت العلاقات استراتيجية ومليئة بملفات مهمة على غرار الاستقرار في المنطقة ومكافحة الإرهاب والتعاون الدفاعي والعسكري والجهود المشتركة لتهدئة الوضع في بعض الأماكن المهمة على غرار السودان وليبيا والصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

الرئيس جو بايدن يعرف أهمية مصر منذ 40 عاما

وقال المتحدث الأمريكي، خلال اتصال هاتفي مع برنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية (صدى البلد) مساء اليوم السبت، إن الرئيس جو بايدن يعرف أهمية مصر منذ 40 عاما ودورها الذي تلعبه في العديد من القضايا، مشيرا إلى أن زيارة بايدن لمصر «تاريخية»، وتبعث رسالة بأهمية مؤتمر المناخ (COP 27).

قمة المناخ

وأكد أن الدورة 27 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ COP27 في شرم الشيخ من أهم المؤتمرات التي عقدت تتعلق بتغير المناخ، كما أن بايدن على علم بأهمية هذا المؤتمر ودوره، حيث يرى أن مواجهة التغير المناخي يتطلب تضافر جهود كل الدول والحكومات، كما أن مصر لديها خبرات كبيرة ويمكن المساهمة بقوة في مواجهة التغير المناخي.

وشدد على أن هناك مصالح مشتركة بين مصر وأمريكا في العديد من القضايا والملفات.