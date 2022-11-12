«القاهرة الإخبارية»: روسيا طالبت الأمم المتحدة بتفتيش السفن الداخلة والخارجة من أوكرانيا

كشفت قناة «القاهرة الإخبارية»، تطورات اتفاقية تصدير الحبوب بين روسيا وأوكرانيا، والشكاوى التي قدمتها روسيا للأمم المتحدة وأهم ما تضمنته، إذ ذكر حسين مشيك، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من موسكو، أن الشكاوى التي نقلتها الخارجية الروسية للأمم المتحدة، تدور حول ضرورة تفتيش السفن الداخلة والخارجة من أوكرانيا وذلك لعدم استخدام الجانب الأوكراني لها لأهداف عسكرية، وكذلك رفع العقوبات عن روسيا.

موسكو مستعدة لتصدير الحبوب الروسية

وأضاف «مشيك»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مطروح للنقاش»، الذي يُعرض على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد أن موسكو مستعدة لتصدير الحبوب الروسية الموجودة داخل الموانئ الأوروبية للدول الإفريقية بشكل مجاني، وهذا ما صرحت به روسيا على لسان مسئوليها أكثر من مرة.

لا توجد أي إمكانية لرفض موسكو تمديد اتفاقية الحبوب

وأشار مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من موسكو، إلى أنه لا توجد أي إمكانية لرفض موسكو تمديد اتفاقية الحبوب التي تمت في شهر يوليو الماضي، وذلك إذا التزمت أوكرانيا ببنود الاتفاقية والتزام أمريكا كذلك، موضحًا أن روسيا قدمت أدلة لتورط الجانب الأوكراني باستخدام السفن لأغراض عسكرية وهذه البيانات لم تكشفها روسيا للإعلام.