أحمد شيبة يشارك في أغنية «عرب» للترويج لكأس العالم 2022

طرح عدد من الفنانين العرب، أغنية «عرب» عبر منصات التواصل الاجتماعي ويوتيوب، دعمًا للمنتخبات العربية وترويجًا لكأس العالم 2022 بدولة قطر.

الأغنية من كلمات عبد الله التميمي

الأغنية من غناء الفنان الكبير فضل شاكر والفنانة الكبيرة نوال الكويتية والفنان أحمد شيبة والفنان المغربي زهير بهاوي والفنان حمود الخضر، ومن كلمات عبد الله التميمي وألحان مشعل العروج.

الأغنية من ألحان مشعل العروج

الفنان أحمد شيبة، طرح مؤخرًا أغنية جديدة تحمل اسم «money»، تعاون فيها مع مؤدي المهرجانات إسلام شندي، حيث جرى طرحها على طريقة الفيديو كليب، ويشارك معهما المطرب إسلام دولسيكا.

أغنية «money» من كلمات إسلام شندي وكوكو، وتوزيع إسلام شندي وخليل، وتم تصويرها على مدار يوما كاملًا في أحد القصور التي تقع في منطقة الجيزة في أكثر من لوكيشن داخل القصر.