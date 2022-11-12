في جنازة مهيبة.. تشييع جثامين 7 شباب من أبناء قرية أوليلة ضحايا حادث أتوبيس الدقهلية

شيع الآلاف من أهالي قرية «أوليلة»، بمحافظة الدقهلية، جنازة 7 من أبناء القرية بينهم 6 شباب أقارب، راحوا ضحية حادث انقلاب أتوبيس بترعة الرياح التوفيقي أمام قرية منشاة عبد النبي التابعة لمركز أجا مما تسبب في وفاة 20 شخصًا غرقا وإصابة 6 آخرين بحسب بيان النيابة العامة.

خرج أهالي القرية جميعا في مشهد مهيب في انتظار وصول الجثامين من مستشفى أجا المركزي، وفور وصول الجثامين تعالت الصرخات والبكاء الهستيري عليهم وتوجهوا بهم إلى المسجد الكبير بالقرية، بينما السابع «شابا قبطيا» توجهوا به إلى الكنيسة.

تشييع جنازة 7 شباب

خرجت الجثامين لـ6 شباب متوفين من المسجد الكبير بالقرية وذلك بعد أداء صلاة الجنازة عليهم فيما جرى أداء صلاة الجنازة على المتوفي السابع من أبناء القرية بكنيسة ميت غمر وتشييع جثمانه بمقابر الأقباط.

وأطلق عدد من السيدات الزغاريد لحظة تشييع جثامين الضحايا مرددين هتافات منها «لا إله إلا الله الشهداء أحباب الله»، و«في الجنة يا شهداء».

أسماء ضحايا حادث المنصورة بقرية أوليلة

وجرى تشييع كل من: محمد ناصر محمود بكر، 17 عاما، محمد عبد الفتاح ابراهيم، 17 عاما، مصطفي محمد عبد الفتاح، 17 عاما، مصطفى مسعد مصطفى،17 عاما، محمد أشرف السيد منصور، 22 عاما، عبد الرحمن أحمد عماشة، 21عاما، بالإضافة أي جثة شاب قبطي من نفس القرية عبدالمسيح عيد ميخائيل، 20 عاما.

يذكر أن النيابة العامة قررت حبس السائق المتهم المتسبب في الحادث ويدعى «إبراهيم حلمي عبدالله سليمان»، 33عامًا، وعرضه على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل نهائي لبيان مدى تعاطيه المواد المخدرة وتحديد نوعها وكذلك التصريح بتسليم الجثامين الذي جرى التعرف عليها وأخذ عينات من باق الجثامين المجهولة لحين تحديد هويتهم.

بيان النيابة العامة في حادث المنصورة

وجاء في بيان النيابة العامة أنها تلقت اليوم السبت الثاني عشر من الشهر الجاري بلاغًا بغرق حافلة بترعة بمركز أجا ووفاة 20 شخصًا من مستقليها غرقًا، وإصابة 8 آخرين من بينهم سائق الحافلة، والذي ألقي القبض عليه، فانتقلت النيابة العامة لمحل الحادث للمعاينة، كما انتقلت للمستشفى لمناظرة الجثامين وسؤال المصابين، والذين قرروا أنه حال تحدث سائق الحافلة في هاتفه المحمول فوجئ بسيارة لم يستطع تفاديها لسرعة سيره، مما تسبب في الحادث.

وباستجواب سائق الحافلة فيما نُسب إليه من اتهام أنكره، وبإجراء التحليل المبدئي للمتهم تبين تعاطيه مخدرًا، وقد قررت النيابة العامة عرضه على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل نهائي له بيانًا لمدى تعاطيه مواد مخدرة، وصرحت بدفن الجثامين التي تم التعرف عليها، وأخذت عينات من باقي الجثامين المجهولة لحين تحديد هويتهم، وجارٍ استكمال التحقيقات.