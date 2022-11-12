جامعة المنصورة تنعى ضحايا حادث أتوبيس الدقهلية

نعى الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة باسمه وباسم مجلس جامعة المنصورة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب ببالغ الحزن والأسى ضحايا الحادث الأليم الذي وقع اليوم السبت جراء سقوط ميني باص يقل عددًا من الركاب على طريق «المنصورة- أجا» بمحافظة الدقهلية.

عزاء جامعة المنصورة لضحايا حادث ميت غمر

وتوجّه رئيس جامعة المنصورة، في بيان صحفى، بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا، سائلا الله عز وجل أنّ يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل وأن يحفظ الله مصر وشعبها من كل سوء.

خروج مصابين و4 تحت العلاج

وفي سياق متصل أعلنت محافظة الدقهلية خروج حالتين من المصابين وتبقى 4 حالات تحت العلاج بالمستشفى وسيتم تقديم كافة الرعاية الطبية لهم لحين تماثلهم للشفاء علاوة على وصرف المساعدات المالية للمصابين، ومتابعة حالتهم الصحية أولا بأول حتى يتماثلون للشفاء ويعودون إلى منازلهم.

وأوضحت أن المحافظة بكامل أجهزتها حريصة على تقديم كافة أوجه الرعاية للحالات الانسانية وفي الأزمات والكوارث من خلال وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني بنطاق المحافظة.

ومن جهة أخرى شيع أهالي قرية «أوليلة» مركز ميت غمر، 7 من ضحايا حادث المنصورة في حالة من الحزن الشديد من أهالي القرية.