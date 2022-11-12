محافظ الدقهلية لـ«يوسف الحسيني»: عدد ضحايا حادث السير 20 متوفى وزيادة قيمة التعويض

قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إن غرفة العمليات المركزية تلقت صباح اليوم بلاغا بوقوع حادث أتوبيس، وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية والدعم اللازم من مديرية الصحة، وتبين أن الأتوبيس يحمل 27 راكبا وكان يسير في طريق المنصورة الرئيسي واعترضته سيارة بشكل ما، وكان السائق يتحدث في الهاتف المحمول، وحينما حذره الركاب من التصادم بشكل مفاجئ فتح الباب المجاور له وقفز من الأتوبيس وهو على سرعته، وعلى الفور انحرف الأتوبيس وسقط في النيل.

20 حالة وفاة

وأوضح «مختار» في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» مع الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن عدد الوفيات وصل إلى 20 متوفى والمصابين 6، منهم 5 في مستشفى أجا المركزي وواحد في مستشفى المنصورة الدولي، وخرج 2 من الـ5 المصابين، لافتا إلى أن رئيس الوزراء اتصل أكثر من مرة للاطمئنان على حالة المصابين والانتهاء من انتشال جثث المتوفين، وكذلك تواصلت وزارتا التضامن والتنمية المحلية للاطمئنان على الوضع الحالي.

توفير أفضل رعاية صحية للمصابين

وأشار محافظ الدقهلية، إلى أن رئيس الوزراء وجَّه بمضاعفة التعويض الخاص بأسر المتوفين من 50 إلى 100 ألف جنيه مع توفير أفضل رعاية صحية للمصابين، موضحا أنه ناقش المصابين وتأكد من تفاصيل الحادث التي يقع على رأسها تحدث السائق في هاتف محمول وقفزه من باب السيارة وهي على سرعتها، وبعد القبض عليه تم إجراء تحليل فوري له وتبين أنه يتعاطى المخدرات وتمت إحالته للطب الشرعي، بالإضافة إلى أن التحالف الوطني أعلن أنه سيتم دعم أسر الضحايا بمبلغ 50 ألف جنيه لكل أسرة بالتنسيق مع التضامن الاجتماعي.