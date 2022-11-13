تفاصيل العثور على جثة شاب متعفنة داخل منزل في المنيا

عثر الأهالي على جثة في حالة تعفن لشاب ملقاة داخل منزله في حي أبو هلال بجنوب مدينة المنيا، وتم نقلها إلي مشرحة المستشفى العام، حيث رجحت التحريات الأولية وجود شبهة جنائية.

العثور علة جثة متعفنة لشاب داخل منزله

وكان اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بالعثور على جثة الشاب «معتصم.م» 25 عاما، عاطل، ملقاة داخل منزله بحي مكة في منطقة أبوهلال بجنوب مدينة المنيا، وفي حالة تعفن وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى المنيا العام تحت تصرف النيابة العامة.

أفادت التحريات الأولية التي جرت بمعرفة إدارة البحث الجنائي إلي وجود شبهة جنائية طبية في الوفاة، ويكثف رجال الأمن من الجهود وجمع المعلومات والتحريات لمعرفة الظروف والملابسات وتحديد مرتكبي الواقعة لما تمثله من خطورة إجرامية.

إصابة 7 أشخاص في حوادث طرق متفرقة

يشار أن محافظة المنيا شهدت خلال الـ24 ساعة الماضية 3 حوادث طرق، أسفرت عن إصابة 7 أشخاص، حيث وقع تصادم بين سيارتين بطريق مصر أسوان الزراعي السريع في زمام مركز بني مزار ونتج عنه إصابة 5 أشخاص، كما صدمت سيارة مجهولة طالبة أثناء عبورها الطريق في مدينة العدوة، كما صدمت سيارة أخري مواطن عمره 75 عاما أثناء عبوره طريق سكة تلة بمركز المنيا، وتم نقل المصابين للمستشفيات لتلقي العلاج، وباشرت النيابة العامة التحقيق.