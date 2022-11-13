كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 48 ألف إصابة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، 48465 إصابة بفيروس كورونا، بينها 53 حالة وافدة من الخارج، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 26194229 حالة.

كوريا الجنوبية تسجل 48 حالة وفاة بفيروس كورونا

وقالت «وكالة مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، إن البلاد، سجلت 48 حالة وفاة، لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 29665 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وأشارت «يونهاب»، إلى توخي السلطات الكورية الجنوبية، الحذر بشأن الانتشار المحتمل لـ«كورونا»، خلال امتحان الالتحاق بـ«الكلية الوطني السنوي» المقر يوم الخميس المقبل.

ومن المقرر خضوع حوالي 508000 ممتحن للاختبار في 1370 مركزًا في جميع أنحاء البلاد.

وتبدأ الحكومة الكورية الجنوبية غدا، في إعطاء جرعة معززة من لقاح «فايزر» ثنائي التكافؤ المضاد لسلالتي أوميكرون«بي أيه 4 وبي أيه 5» للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر.