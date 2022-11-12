كوريا الجنوبية تسجل 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، 54328 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 58 من الخارج، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 26145764 حالة، وفقًا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

46 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا

وقالت «وكالة مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، إن البلاد سجلت 46 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 29617 حالة وفاة.

وفي الصين، سجلت «لجنة الصحة الوطنية»، 1452 إصابة محلية العدوى بفيروس كورونا في البر الرئيسي للبلاد، بينها 52 حالة وافدة من الخارج، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 270257 حالة، وفقا لما ذكرته قناة «سي جي تي إن» الصينية.

وأشارت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية، إلى عدم تسجيل أي وفيات بفيروس كورونا، ليظل إجمالي الوفيات ثابت عند 5226 حالة وفاة.

والأسبوع الماضي، أشار المسؤول في «هيئة الوقاية من الأمراض»، «توه جيا»، في مؤتمر صحفي، إن بعض السلطات المحلية الصينية، فرضت تدابير احتواء فيروس كورونا بشكل غير معقول، مثل فرض سياسات الحجر الصحي دون تمييز.