«الأرصاد» تحذر من الأمطار وانخفاض درجات الحرارة: برودة ليلا
كتب:
أحمد حامد دياب
05:11 ص | الأحد 13 نوفمبر 2022
الأمطار
حذر الدكتور محمود شاهين مدير عام الإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية من انخفاض درجات الحرارة مشيرًا إلى أننا بمرور الأيام نقترب من فصل الشتاء وأن الطقس يشهد حالة برودة خاصة في فترات الليل والساعات الأولى من الصباح وأثناء للعمل في ساعات الصباح المبكرة.
وطالب محمود شاهين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي القاضي في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc» بارتداء ملابس مناسبة خلال الفترة القادمة وعدم ارتداء ملابس صيفية خاصة لمن يخرجوا من منازلهم مبكرًا ومن يعودون لبيوتهم في الساعات المتأخرة من الليل.
لن تكون هناك أمطار مؤثرة على الأنشطة اليومية
وأشار شاهين إلى أنه سيكون هناك فرص لسقوط الأمطار خلال الأسبوع على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري لافتًا أنها ستكون أمطار من خفيفة لمتوسطة وأن بعض الأماكن ستشهد سقوط أمطار متوسطة وبعض الأماكن الأخرى ستشهد سقوط أمطار خفيفة، فلن تكون هناك أمطار مؤثرة على الأنشطة اليومية.
انخفاض درجات الحرارة
ولفت إلى أن النصف الثاني من الأسبوع الجاري سيشهد انخفاضا في درجات الحرارة خاصة في ساعات الليل مطالبًا بالحذر وارتداء الملابس المناسبة لانخفاض الحرارة متوقعًا أن تصل درجة الحرارة الصغرى إلى 16 درجة على القاهرة والكبرى 24 درجة مئوية.