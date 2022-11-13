«الأرصاد» تحذر من الأمطار وانخفاض درجات الحرارة: برودة ليلا

حذر الدكتور محمود شاهين مدير عام الإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية من انخفاض درجات الحرارة مشيرًا إلى أننا بمرور الأيام نقترب من فصل الشتاء وأن الطقس يشهد حالة برودة خاصة في فترات الليل والساعات الأولى من الصباح وأثناء للعمل في ساعات الصباح المبكرة.

وطالب محمود شاهين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي القاضي في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc» بارتداء ملابس مناسبة خلال الفترة القادمة وعدم ارتداء ملابس صيفية خاصة لمن يخرجوا من منازلهم مبكرًا ومن يعودون لبيوتهم في الساعات المتأخرة من الليل.

لن تكون هناك أمطار مؤثرة على الأنشطة اليومية

وأشار شاهين إلى أنه سيكون هناك فرص لسقوط الأمطار خلال الأسبوع على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري لافتًا أنها ستكون أمطار من خفيفة لمتوسطة وأن بعض الأماكن ستشهد سقوط أمطار متوسطة وبعض الأماكن الأخرى ستشهد سقوط أمطار خفيفة، فلن تكون هناك أمطار مؤثرة على الأنشطة اليومية.

انخفاض درجات الحرارة

ولفت إلى أن النصف الثاني من الأسبوع الجاري سيشهد انخفاضا في درجات الحرارة خاصة في ساعات الليل مطالبًا بالحذر وارتداء الملابس المناسبة لانخفاض الحرارة متوقعًا أن تصل درجة الحرارة الصغرى إلى 16 درجة على القاهرة والكبرى 24 درجة مئوية.