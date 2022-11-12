«الأرصاد» توضح أماكن سقوط الأمطار غدا الأحد 13 نوفمبر 2022

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد، أماكن سقوط الأمطار غدا الأحد، في بيان رسمي نشر عبر موقعها على التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فضلا عن حالة الطقس والظواهر الجوية التي تشهدها البلاد.

أماكن سقوط الأمطار غدا

ويتوقع خبراء الأرصاد، أن تكون أماكن سقوط الأمطار غدا، خفيفة بنسبة حدوث 30% على جنوب الوجه البحري، وعلى السواحل الشمالية الغربية، وشمال الوجه البحري، تكون أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 40%، وتكون هناك فرص أمطار خفيفة على صحراء مطروح، بنسبة 30% تقريبًا.

وتكون هناك فرص سقوط أمطار خفيفة، بنسبة حدوث 30% تقريبًا، وتكون هناك فرص أمطار خفيفة، لا تؤثر على الحياة اليومية حلايب وشلاتين.

وتنشط الرياح أحيانا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، ويكون الطقس غائم جزئيًا على كل الأنحاء ما عدا شمال وجنوب الصعيد مشمس.

حالة الطقس غدا

وعن حالة الطقس، توقع الخبراء أن يكون مائل للحرارة على كل الأنحاء، ما عدا السواحل الشمالية الغربية، وشمال الوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، ويكون حار على جنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

ودرجات الحرارة غدا على جميع مدن الجمهورية وفق توقعات خبراء الأرصاد، كما يلي:

- القاهرة 25- 17

- العاصمة الإدارية 25 - 17

- 6 أكتوبر 25 - 17

- بنها 25 - 18

- دمنهور 25- 18

- كفر الشيخ 24 - 17

- المنصورة 24 - 17

- دمياط 24 - 18

- بورسعيد 25- 17

- الإسماعيلية 26 - 14

- السويس 25 - 15

- الزقازيق 25 - 17

- شبين الكوم 25- 17

- طنطا 24 - 17

- شلاتين 28 - 21

- الإسكندرية 24 - 17

- العلمين الجديدة 23- 17

- وادي النطرون 24- 17

- مطروح 23 - 16

- السلوم 23 - 15

- سيوة 23 - 12

- العريش 25- 17

- رفح 25- 17

- الطور 26 - 18

- كاترين 19 - 10

- رأس سدر 26- 14

- نخل 22 - 10

- طابا 24 - 19

- نويبع 25 - 20

- حلايب 25 - 21

- شرم الشيخ 29- 20

- الغردقة 28- 19

- مرسى علم 27 - 20

- الفيوم 26 - 15

- بني سويف 26- 14

- المنيا 26- 14

- أسيوط 26 - 13

- سوهاج 27- 13

- قنا 29- 13

- الأقصر 28 - 14

- أسوان 30- 15

- الوادي الجديد 30- 12

- أبو سمبل 28 - 15

- أبو رماد 27 - 21

- رأس حدربة 26 - 21.