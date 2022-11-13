التصريح بدفن جثة مزارع لقي مصرعه على يد شقيقه في سوهاج

صرحت جهات التحقيق المختصة بمركز سوهاج، بدفن مزارع ثلاثيني بعد العثور على جثته ملقاة على الأرض أمام منزله، وبها آثار دماء وإصابات ظاهرية.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود إشارة من إدارة النجدة بوجود بلاغ من الأهالي بدائرة المركز، بالعثور على جثة مُزارع ثلاثيني أمام منزله.

وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة «س ح س»، 34 عاما، مزارع، ويقيم بذات الناحية»، مُسجاة أمام منزله بدائرة المركز، وبمناظرة الجثة تبين أنه كان يرتدي كامل ملابسه وتبين إصابته بطلقتين ناريتين في القدم اليُمنى والظهر.

مشاجرة بدأت بمشادة كلامية

وأثبتت التحريات حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه وشقيقه «م. ح. س. ا» الذي يبلغ من العمر37 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية، بسبب قيام المجني عليه بالتعدي على والدتهما وطلب مبالغ مالية منها، وتطورت لمشاجرة تعدى خلالها المجني عليه على شقيقه بالضرب، وأطلق الأخير أعيرة من سلاح ناري كان بحوزته، ما أدى إلى إصابته التي أودت بحياته، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أخميم المركزي.

ضبط المتهم والسلاح

وعلى الفور تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم والسلاح المُستخدم في الواقعة عبارة عن بندقية آلية و3 طلقات من ذات العيار، وبمواجهته أقر بارتكاب الحادث، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.

وقال مهران محمد، المحامي، إن المادة 2344 من قانون العقوبات نصت على معاقبة مرتكب جناية القتل العمد بالإعدام إذا تقدمتها أو تلتها أو اقترنت بها جناية أخرى؛ موضحا أن القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات تقضي بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة.