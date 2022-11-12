إحالة أوراق متهمة بقتل طفل انتقاما من والده في سوهاج إلى المفتي

عاقبت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، بإحالة أوراق «د. ع. ا» ربة منزل 30 عاما، إلى مفتي الجمهورية وتحديد جلسة 17 يناير للنطق بالحكم لاتهامها بقتل الطفل المجني عليه «ا. م» بمركز جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث وتفاصيل الواقعة إلى عام 2020 بدائرة مركز جرجا عندما تلقى رئيس مباحث المركز بلاغا بالعثور على جثة الطفل مسجاة على ظهرها في منزله وبها آثار خنق بحبل.

وكشفت التحريات أن المتهمة قررت التخلص من الطفل للانتقام من والده فتوجهت إلى منزله واستغلت عدم وجود أحد بالمنزل، وقامت بإنهاء حياته بحبل.

وعقب تقنين الإجراءات جرى القبض على المتهمة وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة وتمت إحالة المتهمة إلى محكمة جنايات سوهاج والتي قررت إحالتها للمفتي.