تفاصيل مبادرة «أحلى وهي خضرة» في سوهاج.. تستهدف زراعة 100 ألف شجرة

أطلقت محافظة سوهاج مبادرة (أحلى وهى خضرة) للتشجير بمحافظة سوهاج وزراعة 100 ألف شجرة، بالتزامن مع المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، داخل مدن ومراكز المحافظة الـ13، إذ يتم زراعة أشجار مثمرة مثل الحمضيات والزيتون والتوت والجوافة، وغير مثمرة مثل أشجار الفيس تندرا والجهنمية.

ويجري تسليمها للوحدة المحلية بكل مركز وفقا لحاجة المركز، وتولى الوحدات المحلية المبادرة اهتماما كبيرا بزراعة ورى شتلات الأشجار، حيث سيتم بنهاية العام الحالي 2022 اختيار أكثر مركز مشاركة بالمبادرة.

زراعة 2000 شجرة بحي الكوثر

وفي إطار المبادرة، يشارك حي الكوثر بمدينة سوهاج بزراعة 2000 شجرة أسبوعيا بشوارع حي الكوثر والمنطقة الصناعية وفقا لحديث علي لطفي، رئيس حي الكوثر لـ«الوطن»، وتم اليوم زراعة 160 شجرة منها والانتهاء من تشجير شارع المخيم السياحي حتى قسم شرطة الكوثر وكذلك استكمال الستارة الشجرية له بطول الشارع 1200 متر.

وأوضح أنه جاري استكمال زراعة الأشجار يوميا بنطاق الحي ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100مليون شجرة، وكذلك مبادرة «حلي وهى خضرة» التي أطلقها طارق الفقي محافظ سوهاج لعمل سياج اخضر على جوانب الطرق الرئيسية لإعطاء الخصوصية لحرم الطرق الرئيسية والارتقاء بمستوى النظر على جانبي الطرق بالحي وتحسين الرؤية البصرية للطرق داخل حي الكوثر مستهدف أيضا الظهير الصحراوي للمحافظة.

زراعة 180 شجرة بطهطا اليوم

بينما تم زراعة 180 شجرة بمدينة طهطا والمجالس القروية اليوم، وفقا لتصريح المهندس عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا لـ«الوطن»، منها 40 شجرة بمدينة طهطا و140 شجرة بالمجالس القروية.

وتم حتى الآن زراعة 85 ألف شجرة بقرى ومدن سوهاج ويستكمل لزراعة 100 مليون شجرة.