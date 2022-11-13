تشييع جثمان تلميذ لقي مصرعه صعقا بالكهرباء في سوهاج

شيع المئات من أهالي مركز طما شمال محافظة سوهاج، جثمان تلميذ لقي مصرعه، إثر قيامه بتوصيل التلفاز بالكهرباء، حيث لامست يداه إحدى الأسلاك العارية؛ ما أدى إلى صعقه ووفاته.

مصرع تلميذ بصعق كهربائي

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد ورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول الطفل «ا م ع»، 12 عاما، تلميذ بالصف السادس الابتدائي، ويقيم في دائرة المركز، جثة هامدة، ادعاء صعق كهربائي.

وذكر والد التلميذ «م ع س ع»، 36 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، أنه أثناء توصيل نجله المذكور التيار الكهربائي للتلفاز بالمنزل لامست يده إحدى الأسلاك العارية؛ ما نتج عنه صعقه ووفاته، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

لا شبهة جنائية

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة صعق كهربائي، ولا توجد شبهة جنائية. وحُرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.