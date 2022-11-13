الحالة المرورية بالقاهرة الكبرى.. كثافات على كوبري أكتوبر وسيولة في وسط البلد

نشرت الإدارة العامة للمرور، خدماتها على الطرق والمحاور الرئيسية، صباح اليوم الأحد؛ لتنظيم الحركة المرورية، وتحقيق السيولة على كل الطرق والمحاور الرئيسية، والقضاء على أي كثافات مرورية، تزامنًا مع توجه الطلاب إلى مدارسهم وجامعاتهم، وتوجه الموظفين إلى عملهم.

ضبط مخالفات تجاوز السرعة المقررة

وعيّنت الإدارة العامة للمرور الخدمات، وشنّت حملات مرورية؛ لضبط المخالفات، وقائدي السيارات من متعاطي المواد المخدرة.

الحالة المرورية على الطرق

وعن الحالة المرورية في الطرق والمحاور الرئيسية، فقد يشهد الطريق الدائري بشبرا الخيمة، ومنطقة وسط البلد ومنطقة الزمالك، سيولة مرورية، فيما ظهرت بعض الكثافات المرورية على طريق صلاح سالم في اتجاه كوبري أكتوبر، وشارع الخليفة المأمورية، وكوبري أكتوبر في الاتجاه القادم من مدينة نصر، في اتجاه منطقة وسط البلد، وشارع رمسيس.

كما شهدت منطقة كورنيش النيل أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون، كثافات مرورية، فيما انتظمت حركة المرور في ميدان سفنكس وأعلى كوبري 15 مايو.