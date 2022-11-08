إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين على الطريق الدائري بالمنيا

أصيب 5 أشخاص، اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الدائري في مركز المنيا، وتبين وقوع الحادث بسبب التخطي الخاطئ، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج.

تصادم سيارتين على الطريق الدائري

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين السيارتين أرقام (1385 ن ا ي تمناية)، (1289 ن ج ا ملاكي)، بالطريق الدائري أمام مدخل قرية بني أحمد الغربية بمركز المنيا.

الحادث بسبب التخطي الخاطئ

انتقلت سيارات الإسعاف ورجال الأمن إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين وقوعه بسبب التخطي الخاطئ من قائد السيارة الملاكي، ما أسفر عن إصابة كلا من شهد أشرف، 9 سنوات، تهاني قطب، 35 عاما، وشقيقتها معالي، 40 عاما، وكريم ربيع، 35 عاما، وفضل فاروق، 22 عاما، وجميعهم يقيمون في قرية طهنشا بمركز المنيا.

كما انتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام، وتنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات واشتباه كسور وارتجاج، وتم التحفظ على السيارتين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.