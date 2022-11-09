الحالة المرورية اليوم.. كثافات على كوبري أكتوبر وفي شارع رمسيس

وضعت الإدارة العامة للمرور خطة مرورية؛ لتحقيق السيولة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية، تزامنًا مع توجه الموظفين إلى عملهم والطلاب إلى مدارسهم؛ للقضاء على أي كثافاتٍ مرورية قد تُعيق الحركة أمام قائدي المركبات.

نشر الخدمات المرورية على الطرق والمحاور

ونشرت الإدارة العامة للمرور خدمات مرورية على كل الطرق؛ لضبط المخالفات المرورية ومخالفات تجاوز السرعة المقررة، ومخالفات عدم وضع الملصق الإلكتروني، إضافة إلى نشر الرادارات؛ لضبط مخالفات السرعة، وضبط قائدي المركبات من متعاطي المواد المخدرة في أثناء القيادة.

الحركة المرورية في شوارع القاهرة الكبرى

أما عن الحركة المرورية في شوارع القاهرة الكبرى، وظهرت كثافات مرورية في طريق صلاح سالم في اتجاه كوبري أكتوبر، كما ظهرت كثافات مرورية في شارع الخليفة المأمورية، وكوبري أكتوبر في الاتجاه القادم من مدينة نصر ومتجه إلى منطقة وسط البلد، كما ظهرت الكثافات المرورية في شارع رمسيس.

كما ظهرت سيولة مرورية في منطقة وسط البلد ومنطقة الزمالك، وظهرت كثافات مرورية في منطقة كورنيش النيل أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون.