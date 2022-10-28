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أستاذ زراعة لـ محمد علي خير: مصر الوحيدة عربيا في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأرز والأسماك

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محمد أيمن سالم
11:26 م | الجمعة 28 أكتوبر 2022
الأرز - أرشيفية

الأرز - أرشيفية

قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الزراعة والمياه بجامعة القاهرة، إن المنطقة العربية تستورد 65% من إجمالي السلع الغذائية الاستراتيجية وأهمها القمح والشعير، وعلى رأس الدول المستوردة الخليج وليبيا، لافتا إلى أن مصر الدولة الوحيدة التي حققت اكتفاءً ذاتيا في الأرز والأسماك.  

 

الأزمة الروسية الأوكرانية كشفت الفجوة الغذائية العربية 

وأوضح «نور الدين» في مداخلة هاتفية لبرنامج «المصري أفندي» مع الإعلامي محمد علي خير، والمذاع على فضائية «المحور»، أن الأزمة الروسية الأوكرانية كشفت الفجوة الغذائية العربية التي كلفت الدول الكثير، والدول العربية كانت تدفع سنويا 100 مليار دولار فاتورة استيراد الغذاء وتضاعف المبلغ بعد ارتفاع أسعار الغذاء عالميا وكذلك القمح والشعير والأسمدة، مؤكدا ضرورة تفرغ العرب لبحث مستقبل أمن الغذاء في المنطقة العربية.

ثلاثي الغذاء العالمي

وأشار الدكتور نادر نور الدين  إلى أن الخبرات والعلم موجودة في مصر، والتمويل في الدول البترولية، والأراضي الشاسعة موجودة في السودان ومويرتانيا، ويمكننا التكامل إذا اجتمعت محاور القوة المتمثلة في التمويل والخبرات العلمية والأراضي والخامات، موضحا أن 80% من واردات الغذاء بالمنطقة العربية من أوكرانيا، والأزمة الروسية الأوكرانية ممتدة بما يعني ضرورة البحث عن بدائل غذائية.

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