تدريب العاملين في محطات مياه الشرب بسوهاج على التعامل مع تسرب الكلور

انتهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج من البرامج التدريبية التي عُقدت بهدف طرق التعامل مع تسرب غاز الكلور، وكيفية الدخول للأماكن المغلقة، وصيانة مهمات شنطة إصلاح التسربات.

وذكر المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، في بيان، أن فعاليات التدريب تمت بمركز السلامة والصحة المهنية الذي تم تأسيسه على أحدث النظام لتدريب العاملين ورفع كفائتهم، وتدريبهم على كيفية تجنب مخاطر العمل، وكذلك إرشادات السلامة والصحة المهنية حفاظا على حياتهم.

تدريب 94 عاملا بشركة مياه سوهاج

وأشار العميد عمرو الشيخ مدير عام السلامة والصحة المهنية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى تدريب 94 من العاملين بمحطات مياه الشرب السطحية والنقالي، وكذلك محطات معالجة الصرف الصحي الثلاثية على كيفية التعامل مع تسرب غاز الكلور، وتدريب 47 من مسؤولي شبكات ومحطات الصرف الصحي على كيفية الدخول للأماكن المغلقة، و14 من مسؤولي السلامة والصحة المهنية على كيفية صيانة وإصلاح شنطة تسربات غاز الكلور.

مهمات السلامة والصحة المهنية

وذكر اللواء أحمد أبو حساب مستشار الشركة لشؤون الرقابة والسلامة والصحة المهنية، أن الشركة تولي اهتماما كبيرا بسلامة العاملين وتأمين بيئة العمل، وشراء مهمات السلامة والصحة المهنية حفاظاً على أرواح العاملين، ومنها بدل تطهير ونظارات واقية وأوجه لحام وأجهزة كشف غازات وجوانتيات وأحذية «سيفتي»، وشنطة إصلاح أسطوانات الكلور متعددة الأغراض، والخاصة بمكافحة تسرب غاز الكلور.