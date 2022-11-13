الخارجية الأمريكية: علاقة بايدن بمصر قوية من قبل توليه الرئاسة

اعتبر صامويل ويلبرج المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية أن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى مصر تاريخية، فهو أول لقاء رئاسي مصري أمريكي في شرم الشيخ مشيرًا لوجود علاقات قوية بين الرئيس بايدن ومصر وقت أن كان سيناتور ونائبًا للرئيس، وهناك رسائل مهمة خلف زيارة الرئيس بايدن.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي القاضي في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc» أن الرسالة الأولى كانت عن تغير المناخ، معتبرًا أن الوقت هو الوقت المناسب لاقامة قمة المناخ وأن مدينة شرم الشيخ هي المكان المناسب لهذه القمة واصفًا الرئيس بايدن بأنه صديق للبيئة منذ سنوات.

العلاقات بين مصر وأمريكا مليئة بالملفات المهمة

وأشاد بالعلاقات التاريخية والاستراتيجية بين مصر وأمريكا والتي تمتد لسنوات طويلة ومليئة بالملفات المهمة ومنها الاستقرار والازدهار في المنطقة والتعاون في مكافحة الإرهاب والتعاون في مكافحة تغير المناخ.

الاستثمار في مصر

وأكد ان مصر تلعب دورا قياديا ورياديا في مجال الاستثمار بمجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح مشددًا على أن مصر لم تكن تنتظر التمويل لهذه المشروعات ناصحًا الدول الأخرى بأن تحذو حذو مصر في الاستثمارات التي أنفقتها الحكومة في الطاقة النظيفة.