مسؤول بـ«الإيسيسكو»: سنتعاون مع «التعليم العالي» في مصر لحماية المواقع التراثية

قال محمد زين العابدين وزير الثقافة التونسي السابق ورئيس قطاع الثقافة بمنظمة الإيسيسكو، إنّ الإيسيسكو أطلقت صندوقا مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر لحماية المواقع التراثية والمتاحف من أضرار التغيرات المناخية، وذلك ضمن فعاليات قمة المناخ COP27.

وأضاف «زين العابدين» خلال لقاء مع الإعلامية هدير أبو زيد، مقدمة برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية: «هناك مبادرة أخرى مع اليونيسكو سأقدمها فيما بعد، وهو ما يعرف باسم التراث الأخضر، حيث سنتدخل لخدمة كل ما هو تراث، ومعالم ومواقع وعناصر ثقافية وبناء قدرات وتشييد، حتى يكون التراث أخضر، أي يحترم البيئة حتى لا نتعرض لكوارث بيئية وطبيعية».

مشكلات كبيرة منتظرة إذا لم نتخذ الإجراءات لمواجهة التغيرات المناخية

وتابع وزير الثقافة التونسي السابق ورئيس قطاع الثقافة بمنظمة الإيسيسكو: «التغيرات المناخية يبدو أنها تتمادى أكثر فأكثر في العقود المقبلة، وإن لم نتخذ الإجراءات الآن فإننا سنتعرض لمشكلات كبيرة، على مستوى الهيكل المادية والدراسات الهندسية المعمارية، كل ذلك يتطلب منا اجتهادا حقيقيا كي لا نتحسر أو نتألم على التراث، أي أنه يجب علينا أن يكون لدينا نظرة استباقية حقيقية تعطي لهذا التراث ما يستحقه».

مقاربة ثقافية تراثية جديدة

وشدد، على أنه لا بد من مقاربة ثقافية تراثية جديدة تعطي للثقافة ما يسمى بالاقتصاد البنفسجي: «أي نعطي للثقافة المرجع الذي يجعل منها محركا حقيقيا»، لافتًا إلى أن الاقتصاد البنفسجي هو كل ما يتعلق بالاهتمام بالتراث والهوية والصناعات التقليدية وعلاقة السياحة المستدامة بالمهرجانات الكبرى.