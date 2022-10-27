موعد مباراة ليفربول وليدز يونايتد بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

تقام مباراة ليفربول وليدز يونايتد 2022-2023، خلال السبت الموافق 29 من شهر أكتوبر 2022، في تمام الساعة 8:45 بتوقيت القاهرة.

استعداد ليفربول لمواجهة ليدز يونايتد بالدوري الإنجليزي

ويستعد ليفربول بقيادة المدرب الألماني يورغن كلوب، لمواجهة ليدز بقيادة المدرب الأمريكي جيسي مارش خلال الجولة الثانية عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023.

ترتيب ليفربول قبل مواجهة ليدز يونايتد بالدوري

ويدخل ليفربول اللقاء وهو يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة من 11 مباراة، استطاع تحقيق الفوز في أربع مباريات، والتعادل في أربع مباريات، والهزيمة في ثلاث مباريات، والدخول في المنافسة على لقب الدوري بعدما استطاع نادي مانشستر سيتي الفوز به خلال الموسم الماضي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وليدز يونايتد

تذاع المباراة المرتقبة بين ليفربول وليدز يونايتد بالجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي، عبر مجموعة قنوات «بي إن سبورت»، الناقل الحصري والوحيد للبطولة.

ليفربول يسعى لتحقيق الفوز خلال المباراة

ويسعى ليفربول إلى التغلب على النتائج المتذبذبة التي حققها خلال الفترة الماضية وتحسين الأداء، وتحقيق الفوز خلال المباراة المرتقبة وحصد الثلاث نقاط بعدما تلقي الهزيمة خلال الجولة الماضية أمام فريق نوتينغهام فورست بهدف مقابل لاشئ، وهو ما أدى إلى تعطله بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

ترتيب فريق ليدز يونايتد قبل مباراة ليفربول

ويدخل نادي ليدز يونايتد المباراة المرتقبة وهو يحتل المركز الثامن عشر في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 9 نقاط، بعدما خاض 11 مباراة استطاع الفوز في مباراتين والتعادل في ثلاث مباريات والهزيمة في 6 مباريات، ويسعى إلى محاولة خطف اللقاء من ليفربول أو تحقيق التعادل لتحسين ترتيبه في الدوري خاصة أنه ضمن الثلاث مراكز الأخيرة بالبطولة.