خريطة فصل التيار الكهربائي بالغردقة لمدة 5 ساعات غدا.. صيانة دورية

أكدت إدارة الأزمات بمحافظة البحر الأحمر، في بيان، اليوم الأحد، فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بالغردقة غدا الاثنين، لإجراء الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية، وذلك في مناطق عمارات الأحياء ابتداء من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية مساء.

انقطاع التيار الكهربائي اليوم

وأشارت إدارة الأزمات إلى أنه سيتم إعادة تشغيل التيار الكهربائي، اليوم الأحد، عن منطقة امتداد شارع السلام ومخازن الرشيدي وزرزارة، وذلك في تمام الساعة الثانية مساء بعد الانتهاء من الصيانة الدورية للمحولات.

صيانة دورية

وذكر مسؤلو شركة الكهرباء بمنطقة البحر الأحمر، بأن انقطاع الكهرباء يكون عادة لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية، وإعادة توزيع الأحمال تباعا، ويتم الفصل من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا.