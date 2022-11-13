«بحوث الصحراء»: الحد من أزمة الغذاء أولى خطوات مكافحة التغير المناخي

قال الدكتور صفي متولي، نائب رئيس مركز بحوث الصحراء، إن أولى خطوات مكافحة التغير المناخي هو الحد من أزمة الغذاء عن طريق التوسع الأفقي والرأسي، مشيرًا إلى أن ذلك النهج يجب أن تسير عليه كل الدول لتوفير مصادر الغذاء في مرحلة التغير المناخي، موضحًا أن التوسع الأفقي يتمثل في زيادة مساحة الأراضي الزراعية، أما الرأسي فهو الابتكار وإيجاد واستنباط أصناف حديثة من النبات تستطيع التأقلم مع ظروف التغير المناخي، من ارتفاع درجات الحرارة وملوحة المياه، فضلًا عن تملح التربة وغيرها.

الابتكار الزراعي هام للغاية في الوقت الحالي

وأضاف «متولي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، من تقديم باسم طبانة، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن الابتكار الزراعي هام للغاية في الوقت الحالي بسبب ظروف التغير المناخي الحادث في دول أوروبا وأمريكا وأفريقيا، حيث إن إنتاجية الغذاء بدأت تقل مقارنة بالأعوام السابقة، وبناءً على ذلك يتم رفع مقدار الطاقة والمياه المستخدمة من أجل الوصول الإنتاجية الطبيعية فقط، وليس رفعها.

استنباط أصناف حديثة من النباتات

وتابع، أنه لم يكن هناك وسيلة سوى الابتكار الزراعي للتوسع الرأسي لكي نصل إلى الإنتاجية الطبيعية فقط في الزراعة، لذلك لا بد من استنباط أصناف حديثة من النبات تستطيع التأقلم مع ظروف التغير المناخي الأوسع والأكثر انتشارًا، كالأرز الذي يتحمل الملوحة وقلة المياه، والقمح المقاوم للصدأ ويتحمل الملوحة حتى 12 ألف جزء في المليون، فضلًا عن استنباط بعص المحاصيل الزيتية التي تحتاجها أفريقيا بشدة.