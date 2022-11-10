الوكالة الأمريكية للتنمية: نتعاون مع مصر للتخفيف من آثار التغير المناخي

قال جايسون تايلور، أحد مسؤولي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «USAID»، إنّ الوكالة تتعامل مع إجراءات التكيف والحلول الخضراء والابتكار والصمود فيما يتعلق بملف التغيرات المناخية، وتعقد شراكات مع كثير من الجهات في هذا الأمر.

التعاون مع مصر

وأضاف «تايلور» في كلمته خلال فعاليات اليوم الخامس، لقمة المناخ «COP27»، والتي تستضيفها شرم الشيخ: «التغير المناخي يعتبر تهديدا ولا يعترف بحدود، وأمريكا ملتزمة بالتعاون مع الشركاء الدوليين في هذا الملف، ونتعاون مع مصر لتحقيق إجراءات التخفيف والتكيف فيما يتعلق بالتغير المناخي وتقديم حلول مناخية».

وأشار المسؤول بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إلى توجيه 33 مليون دولار لدعم إحدى المسابقات على هامش قمة المناخ، بالتعاون مع وزارات التعاون الدولي، والبيئة، والاتصالات، لافتا إلى أن هناك أصحاب مصلحة آخرين مثل «جوجل» و«برنامج الغذاء العالمي»، وهم أيضا مشاركون في إنجاح هذه المسابقة.

سنوات حاسمة في التعامل مع القضايا المناخية

وشدد «تايلور»، على أن هذا العقد حاسم بالنسبة للأجيال المقبلة، ويجب إيجاد الحلول معا، وإلقاء الضوء على الابتكارات الخضراء، وكذلك أن تكون هناك أجندات متعلقة بمعالجة قضايا المناخ، كما يجب البدء في العمل على التنفيذ، خاصة أن البشر هم من يحدثون التغيير.