طقس الإسماعيلية اليوم.. انخفاض درجات الحرارة ليلا وتوقعات بسقوط أمطار

شهدت محافظة الإسماعيلية الساعات الماضية انخفاضا كبير في درجات الحرارة خلال فترات الليل، ووصلت إلى 12 درجة مئوية قرب فجر اليوم الأحد.

وبحسب بيان رسمي للهيئة العامة للأرصاد الجوية نشرته على صفحتها الرسمية، سجلت الإسماعيلية اليوم الأحد 27 درجة للعظمى في ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، وظهور واضح لأشعة الشمس، فيما سجلت الصغرى 14 درجة في انخفاض كبير عن باقي المحافظات.

الأرصاد تحذر من سقوط أمطار

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من احتمالية تساقط أمطار على السواحل الغربية، وتمتد إلى السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري، مع تقدم الوقت لتشمل مدن القناة وخاصة مدينة بورسعيد.

وأشار بيان رسمي للأرصاد الجوية، إلى استمرارا تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة، والتي تمتد على مناطق من السواحل الغربية حيث الإسكندرية ومطروح، ويصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون خفيفة إلى متوسطة.

وقال بيان الأرصاد، إن طقس اليوم الأحد في الإسماعيلية مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد مائل للبرودة ليلاً على أغلب الأنحاء.