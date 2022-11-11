أسعار الأسماك في أسواق شمال سيناء.. 85 جنيها لكيلو «البوري»

شهدت أسواق شمال سيناء إقبالا ملحوظا من المواطنين على شراء الأسماك، سواء في العريش أو بئر العبد ومدينة الشيخ زويد بجميع أنواعها، والتي تأتي من البحر أو بحيرة البردويل.

انخفاض سعر كيلو البوري 5 جنيهات

وانخفضت أسعار الأسماك الطازجة بشكل ملحوظ عن الأسبوع الماضي بجميع الأسواق، حيث قال محمد أبو سلمى، أحد تجار السمك في شارع أحمد عرابي بوسط العريش، لـ«الوطن»، إن سعر كيلو البوري سجل اليوم 85 جنيها، أقل من الأسبوع الماضي بـ5 جنيهات، فيما سجل سعر الدنيس متوسط الحجم 60 جنيها بتراجع 10 جنيهات، والقاروص 70 جنيها بتراجع 5 جنيهات في الكيلو الواحد.

الشوبار بـ40 جنيها للكيلو

فيما قال عماد حجاب، أحد تجار سوق السمك بوسط العريش، إن سعر «الشوبار» ثابت عند 40 جنيها للكيلو، بدون تكلفة الشواء، لأنه سمك مزارع، وانخفاض الأسعار كان على أسماك البحر وبحيرة البردويل، ويحكمها العرض والطلب، موضحا أن أهالي سيناء عادة ما يقبلون على اللحوم والدجاج يوم الجمعة، بينما يكون الخميس مخصصا لشراء الأسماك.

مراقبة يومية لأسعار الأسماك

ومن جهة أخرى أكدت أماني رسلان، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إن هناك مراقبة يومية لأسعار الأسماك والدواجن واللحوم، والتي تكون موحدة على مستوى الجمهورية بشكل كبير، مؤكدة وجود مراقبة يومية للأسواق، ويتم عمل تقارير ترفع للوزارة حول الأسعار وكميات السلع وغيرها.