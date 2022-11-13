أستاذ اقتصاد سياسي: البيئة تحتاج 5 تريليونات دولار سنويا للحفاظ عليها

قال الدكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي، إنّنا سنشهد زخمًا تمويليًا بعد مؤتمر قمة المناخ من قِبل المؤسسات الدولية والأطراف المتعددة للدول النامية، ذاكرًا أنّ هناك أرقامًا كبيرة للغاية في ذلك الصدد كمنحة الولايات المتحدة، واتفاقية مصر والإمارات التي وصلت إلى 10 مليارات دولار، فضلًا عن تمويل البنك الدولي وغيرهم.

وأضاف أستاذ الاقتصاد السياسي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم باسم طبانة عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أنّ المبادرات جمعت 350 مليون دولار بهدف تغيير نمط الإنتاج الملوث على البيئة الذي نعمل به، كما أنّ السنوات المقبلة ستحتاج البيئة إلى 5 تريليونات دولار سنويًا؛ لنستطيع على مستوى العالم ككل إحداث التغيرات الإيجابية الخاصة بها.

أثر التحول للأخضر على أصحاب المشروعات

وأضاف «صالح»، أنّ التحول من الإنتاج الحالي إلى الإنتاج المحافظ على البيئة، سيأخذ نصف أرباح الشركات الدولية الكبرى، فضلًا عن 25% من دخل الضرائب على متوى العالم ف الشركات إلى جانب 10% من محفظة الاستهلاك للمستهلكين، لذا فإنّ تحول المشروعات للأخضر يحتاج إلى أموال ضخمة للغاية لا تقدر الدول النامية على توفيرها.

الدول الصناعية الكبرى لا تريد بذل أي مجهود للحفاظ على البيئة

وتابع بأنّ الولايات المتحدة مسؤولة عن 20% من نسبة الانبعاثات الحرارية بسبب الصناعات الكبرى والمشروعات الخاصة بها، رغم ذلك كان آخر الدول التي وقّعت على اتفاقية كيوتو، لافتًا إلى الدول الصناعية الكبرى لا تريد بذل أي مجهود لأنّ أي تعديل أو تغيير في حالة البيئة سيزيد من التكلفة عليها بشكل كبير فيما يتعلق بالمجال الصناعي.