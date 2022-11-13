«التخطيط» تعلن دعم البنك الأوروبي للتنمية لـ6 مشروعات خضراء ذكية

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الاتفاق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على تقديم الدعم لـ6 شركات صغيرة ومتوسطة من المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، في اجتماع السفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة، ريم السعدي المدير الإقليمي لبرنامج تمويل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وأكد السفير هشام بدر، اختيار 6 مشروعات من المشروعات الـ18 الفائزة بالمبادرة وذلك؛ لمنحها حزمة شاملة من الدعم الفني والتدريب والخدمات الاستشارية للأعمال.

زيادة المشروعات الخضراء

وأشار بدر إلى أنّ الاتفاقية التي بصدد توقيعها بين الطرفين تمثل دعمًا قويًا للمشروعات المختارة، وهي خطوة إيجابية ستسهم في زيادة المشروعات الخضراء والذكية، إذ ستسهم الاتفاقية في توفير الدعم التقني لتلك المشروعات الصغيرة، ما يحقق الهدف الأسمى بمتابعة المشروعات الفائزة، ودعم الأفكار والابتكارات للوصول إلى اهدافها.

وعن أهمية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، أوضح بدر أنّه في ضوء كونها مبادرة غير مسبوقة، وتمثّل نقلة نوعية، فكان من الضروري تنفيذ 3 أمور رئيسية تمثلت في تحديد معايير واضحة، إلى جانب تأهيل وتدريب اللجان التنفيذية بالمحافظات، مع وضع نموذجٍ موحّد للتقييم.

برنامج الأعمال الصغيرة

يُشار إلى أن المشروعات الستة التي تم اختيارها تضمن مشروع Rabbit، مشروع Noornation، ومشروع Engazat، ومشروع Banalstic، إضافة إلى مشروعات Kadet el Mostakbal ،Archtech، إذ يتم توفير الخدمات بموجب هيئة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لبرنامج الأعمال الصغيرة الذي يضم أكثر من 400 مستشار أعمال محلي مؤهلين، و1500 خبير دولي، حيث يعمل البنك في الأساس على تنمية القطاع الخاص والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.