آخر أخبار حادث الدقهلية اليوم.. تسليم جثتي شابين إلى ذويهما

تعرف أهالي ميت غمر بمحافظة الدقهلية على اثنين من ضحايا حادث أتوبيس المنصورة، الذي وقع على طريق «القاهرة – المنصورة» بدائرة مركز أجا صباح أمس السبت، وجرى تسليمهما إلى ذويهما تمهيدا لدفنهما، فيما توالت إصدار تصاريح دفن باقي ضحايا الحادث الذين بلغ عددهم 20 إضافة إلى 6 مصابين، بحسب بيان النيابة العامة.

التصريح بدفن جثتي شابين في حادث الدقهلية

وصرح المستشار أكرم سرحان، رئيس نيابة جنوب المنصورة الكلية، بدفن اثنين من ضحايا حادث الدقهلية، بعد تعرف ذويهما عليهما، وهما كل من محمود عبدالفتاح محمد القرو، وسمير محمد سمير محمد موسى، بعد التعرف عليهما بين ضحايا حادث الأتوبيس.

تشييع جنازة فتاة في أتميدة

وفي سياق متصل، اختلطت الدموع بالزغاريد في تشييع قرية أتميدة بمركز ميت غمر جثمان الفتاة أسماء نجيب الباشا، والتي أطلقوا عليها «عروس الجنة»، وسط حضور الآلاف من أهالي القرية، والذين عاشوا يوما صعبا حزنا على ضحايا الحادث الأليم.

تشييع جنازة 7 شباب في قرية «أوليلة»

وشيع أهالي قرية «أوليلة» مركز ميت غمر، مساء أمس السبت، جنازة 7 من ضحايا حادث المنصورة، بينهم 6 شباب أقارب، إضافة إلي شاب آخر من أهالي القرية.

يذكر أن النيابة العامة قررت حبس السائق المتهم بالتسبب في الحادث، ويدعى إبراهيم حلمي عبدالله سليمان، 33عامًا، وعرضه على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل نهائي لبيان مدى تعاطيه المواد المخدرة وتحديد نوعها، والتصريح بتسليم الجثامين الذين جرى التعرف عليها، وأخذ عينات من باقي الجثامين المجهولة لتحديد هويتهم.

وأكد المتهم في التحقيقات أنه يعمل على خط «ميت غمر- المنصورة»، وأثناء سيره في اتجاه موقف سندوب بمدينة المنصورة فوجئ بسيارة تغلق عليه الطريق قادمة من الجانب الأيسر، وخلال سيره في الجهة اليمنى ومحاولة سائق السيارة الاتجاه إلى مدخل طريق ميت العامل حاول تفاديه، فاضطر بالنزول بالمينى باص إلى الترعة.