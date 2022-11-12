آخر أخبار حادث المنصورة.. خروج جثامين 7 شباب من قرية واحدة بميت غمر

تطورات متلاحقة منذ أن سقط أتوبيس ميت غمر في ترعة الرياح التوفيقي على طريق «المنصورة - القاهرة» اليوم، ليبحث العديد عن آخر أخبار حادث المنصورة، الذي يتمثل في تسلم جثامين 7 شباب جميعهم من نفس القرية، وذلك بعد قرار النيابة العامة بتسليم الجثامين لمن جرى التعرف عليهم وأخذ عينات للجثامين المجهولة لحين الوصول لأسرهم، بحسب تصريحات مصدر طبي مسئول بمديرية الصحة بالدقهلية.

آخر أخبار حادث المنصورة

وأوضح المصدر لـ «الوطن» أن آخر أخبار حادث المنصورة هو خروج 7 جثامين في مشهد مهيب تحملهم 7 سيارات إسعاف، من بينهم 6 شباب أقارب، وتوجهت بهم إلى قرية «أوليلة» لدفنهم.

أسماء جثامين قرية أوليلة في حادث المنصورة

وأوضح أن أهالي قرية أوليلة تسلموا جثامين الشباب وهم كل من: محمد ناصر محمود بكر، 17 عاما، محمد عبد الفتاح ابراهيم، 17 عاما، مصطفى محمد عبد الفتاح، 17 عاما، مصطفى مسعد مصطفى،17 عاما، محمد أشرف السيد منصور، 22 عاما، عبد الرحمن أحمد عماشة، 21عاما، وعبدالمسيح عيد ميخائيل، 20 عاما.

التوجه بالجثامين إلى قرية أوليلة

وأكد أهالي قرية أوليلة، أن سيارات الإسعاف جميعا توجهوا إلى القرية تمهيدا لأداء الصلاة الجنازة عليهم بالمسجد الكبير بقرية «أوليلة» التابعة لمركز ميت غمر فيما تسلمت أسرة شاب قبطي آخر من ذات القرية جثمان ذويها لأداء الصلاة الجنائزية بكنيسة ميت غمر وتشييعهم إلى مثواهم الأخير.

وكان مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة أجا، بورود بلاغ بسقوط سيارة ميني باص في مياه ترعة الرياح التوفيقي مقابل قرية منشأة عبد النبي، فرعت سيارات الإسعاف والإنقاذ النهري إلى مكان الحادث، وجرى إنقاذ عدد من المواطنين من ركاب الميني باص، وتكثف القوات من جهودها للتأكد من عدم وجود أحد في مياه الترعة، وإزالة آثار الحادث.

وكانت أمرت النيابة العامة بحبس سائق حافلة تسبب في وفاة عشرين راكبًا غرقًا بترعة في أجا بالمنصورة، إذ تلقت النيابة العامة اليوم السبت، بلاغًا بغرق حافلة بترعة بمركز أجا ووفاة 20 شخصًا من مستقليها غرقًا، وإصابة ثمانية آخرين من بينهم سائق الحافلة، والذي ألقي القبض عليه.