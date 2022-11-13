رصف طريق «أبوالغيط - الحادثة» في القناطر الخيرية بـ65 مليون جنيه

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية لتفقد مشروعات مدينة القناطر الخيرية، يرافقه اللواء طارق ماهر رئيس مدينة القناطر الخيرية، ضمن جولات المحافظ اليومية بمدن المحافظة المختلفة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة، ومتابعة المشروعات، ودفع العمل بها للانتهاء منها وفق جداولها الزمنية، إضافة إلى متابعة منظومة النظافة والعمل على رفع المستوى الحضاري والجمالي للشوارع.

وبدأ محافظ القليوبية جولته بتفقد أعمال رصف وتغطية محور الباسوسية ورصف طريق الحادثة أبو الغيط، وذلك في إطار خطة المحافظة لإنشاء محور مروري جديد لمدينة القناطر الخيرية للعمل على تيسير الحركة المرورية.

تغطية ترعة الباسوسية

وتفقد المحافظ أعمال تغطية ترعة الباسوسية والتي ستساهم في أن يكون هناك طريق بديل لقرية «باسوس ــ القناطر الخيرية»، ما يسهل حركة المرور على المواطنين، حيث تم الانتهاء من تغطية ورصف 3 كم من الدائري وحتى مصنع كوكاكولا، وجاري تغطية 1.2 متر من الخطة الاستثمارية الحالية، ويشرف على الأعمال مديرية الطرق بتكلفة تصل إلى 80 مليون جنيه تقريبا.

ووجه «الهجان» لمنفذي الأعمال بتكثيف الجهد للانتهاء من أعمال التغطية المتبقية للبدء في الرصف، لتكون طريقا جديدا لمواطني مدينة القناطر الخيرية، إضافة إلى الحفاظ على مناسيب الطريق وعمل مطالع ومنازل عند التجمعات السكنية والمدارس، إضافة إلى عمل شبكة صرف أمطار بطول الطريق.

رصف طريق «أبوالغيط - الحادثة» بالقناطر

كما تابع «الهجان» أعمال رصف طريق «أبو الغيط - الحادثة» بالقناطر الخيرية بتكلفة 65 مليون جنيه، تحت إشراف مديرية الطرق والنقل، حيث تفقد المحافظ الأعمال بعد الانتهاء من نقل كابلات كهرباء الجهد المتوسط وتمهيد الطريق بالكام.