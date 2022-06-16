حياة كريمة: نسب تنفيذ بعض مشروعات شبين القناطر وصلت 94% «صور وأرقام»

تواصل المبادرة الرئاسية حياة كريمة أعمال التنمية الشاملة في التي تجريها في محافظة القليوبية، بمركز شبين القناطر، إذ أنجزت العديد من المشروعات، كالمجمع الحكومي والوحدة الصحية، مؤكدة أنّ العمل ما زال متواصلًا في باقي أنحاء الجمهورية، في إطار المبادرة الرئاسية.

حياة كريمة في شبين القناطر بالقليوبية

واعتادت المبادرة الرئاسية حياة كريمة على تحطيم الأرقام القياسية في الإنجازات، والذي كان شعار المرحلة، فهي مشروع الدولة العملاق، الذي جاء بتوجيهات رئاسية، لإنهاء معاناة القرى الأشد فقرًا، وتوفير حياة كريمة لأفراد المجتمع، من خلال تطوير ورفع كفاءة الريف المصري، وتحقيق الأهداف التنموية.

العمل متواصل في محافظات الجمهورية

وأعلنت المبادرة نسب الانتهاء من أعمال المبادرة في شبين القناطر ونوى بالقليوبية، إذ تحقق العديد من الإنجازات في مختلف القطاعات، في إطار خطة العمل التي يتمّ تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية، مشيرة إلى أنَّه ما زال العمل متواصلًا في المحافظة، وباقي محافظات الجمهورية لاستكمال خطة البناء والتنمية الشاملة.

وأشارت المبادرة إلى نسب إنجاز أعمال المبادرة في شبين القناطر بالقليوبية، المدرجة ضمن برنامج حياة كريمة، وشملت المشروعات المجمع الخدمي، ومركز شباب كفر الشوبك والوحدة الصحية بها إلى جانب المركز الطبي بعرب جهينة وغيرها من المشروعات التي يتم إنجازها لتحسين المعيشة بالمحافظة، والتي جاءت كالتالي:

ـ إنهاء 94% من أعمال المجمع الخدمي المريج.

ـ إنهاء 60% من أعمال مركز شباب كفر الشوبك.

ـ إنهاء 62% من أعمال محطة رفع كفر الشوبك.

ـ إنهاء 25% من أعمال الوحدة الصحية بكفر الشوبك.

ـ إنهاء 55% من أعمال الوحدة الصحية بالشوبك.

ـ إنهاء 60% من أعمال كوبري البحر بمنشأة الكرام.

ـ إنهاء 30% من أعمال المركز الطبي عرب جهينة.

وتواصل المبادرة الرئاسية حياة كريمة، إنجازاتها في قرى مصر لتغيير حياة المواطنين إلى الأفضل ورفع مستوى الخدمات في كافة القطاعات.