بتكلفة 1.46 مليار جنيه.. 9 مشروعات تضع القناطر على خريطة التنمية

أجرى اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات بمركز ومدينة القناطر الخيرية، في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والأبنية التعليمية والصحة والموارد المائية والري والطرق، بتكلفة بلغت مليار و460 مليون جنيه، في إطار احتفالات القليوبية بعيدها القومي.

مشروعات قطاع الصرف الصحي بالقليوبية

بدأ المحافظ جولته بتفقد وافتتاح مشروعات قطاع الصرف الصحي بمدينة القناطر الخيرية، حيث تفقد المرحلة الثانية من محطة معالجة صرف صحي «شركس»، على مساحة 4 أفدنة، لرفع طاقتها من 90 ألف متر مكعب يومياً، لتصبح الطاقة الإجمالية التي تستوعبها المحطة بعد نهو التوسعات 150 ألف متر مكعب يومياً، وتبلغ تكلفتها 67 مليون جنيه، والمساحة الإجمالية للمحطة 36 فداناً، وبلغت نسبة التنفيذ 90%.

كما افتتح المحافظ محطة رفع صرف صحي «كفر الحارث»، بتكلفة 15 مليون جنيه، والتي تخدم حوالي 9 آلاف نسمة، كما تم افتتاح محطة رفع صرف صحي «كفر سليم»، بتكلفة 20 مليون جنيه، وتخدم 15 ألف نسمة.

واستكمل الهجان الافتتاحات بافتتاح محطة رفع صرف صحي «عرب أبو الغيط»، بتكلفة 100مليون جنيه، وتخدم قرى «عرب أبو الغيط، وعرب مرة، وعرب الديب، وعزبة مهدي، ومنشأة أبو الغيط»، وكذلك تم افتتاح محطة رفع صرف صحي «الوقف»، بتكلفة 13 مليون جنيه، وتخدم حوالي 7 آلاف نسمة.

تغطية ترعة «الباسوسية» شريان مروري جديد

وفي قطاع الطرق، تفقد المحافظ أعمال تغطية ترعة «الباسوسية»، بطول 7 كيلومترات، حيث تم الانتهاء من تغطية 6.7 كيلومتر، ومتبقي 300 متر خرسانة، و150 متراً حفر، بتكلفة 83 مليون جنيه.

انتهاء تطوير 4 ميادين في بنها وقليوب

كما تم الانتهاء من تطوير 4 ميادين بمدينتي بنها وقليوب، بتكلفة إجمالية 10 ملايين و400 ألف جنيه، وهي «ميدان كاميليا»، و«ميدان المحطة»، و«ميدان وابور الثلج»، بالإضافة إلى «ميدان العاشر من رمضان» المقرر افتتاحه خلال الأيام القليلة المقبلة.

وفي قطاع الصحة، تفقد المحافظ أعمال تطوير مستشفى القناطر الخيرية، بتكلفة 283 مليون جنيه، حيث أبدى «الهجان»، خلال الجولة، بعض الملاحظات على البدء بتركيب أعمدة الإنارة داخل المستشفى، لتكون بشكل ديكوري يليق بالشكل العام للمستشفى، موجهاً بالانتهاء من أعمال مدخل المستشفى وأماكن انتظار السيارات.

وفي قطاع التعليم، تفقد محافظ القليوبية، خلال جولته بمركز القناطر الخيرية اليوم الأحد، أعمال توسعة مدرسة السيدة خديجة الرسمية للغات، بتكلفة 6 ملايين جنيه، وشدد على سرعة الانتهاء من الأعمال قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل.

واختتم المحافظ جولته بتفقد كوبري السكة الحديد، وكوبري القناطر الخيرية المعدني الجديد على النيل، وذلك في إطار خطة تطوير شبكة خطوط السكة الحديد، بتكلفة تتخطى نصف مليار جنيه، وترتفع التكلفة إلى مليار جنيه، بعد إضافة أعمال إنشاء خطوط السكة الحديد، وتوصيلها بالخط الرئيسي، بإشراف الهيئة العامة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل.