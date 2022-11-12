خبير نفطي يكشف لـ«القاهرة الإخبارية» إمكانية اعتماد أوروبا على غاز مصر

كشف شريف محسن، الخبير النفطي من سلطنة عمان، مدى إمكانية اعتماد دول الاتحاد الأوروبي على الغاز المصري المسال من أجل سد الفجوة عقب توقف تصدير الغاز الروسي، إذ ذكر أن روسيا كانت تّمد دول أوروبا بـ 40% من احتياجاتها من الغاز، والتي تبلغ 17 مليون متر مكعب غاز مسال، لكن في الوقت ذاته غاز المتوسط سواء في مصر أو قبرص أو إسرائيل لا يمكنه سد تلك الفجوة.

محسن: أتوقع معاناة أوروبا من شتاء صعب هذا العام

وأضاف «محسن»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنه بالرغم من أن إسرائيل وقبرص لديهما فائض لكن ليس لديهما طرق لتصديره، لا الأنابيب مجدية ولا تسييل الغاز مجدٍ فنيًا وماليًا، متوقعًا أن تعاني أوروبا شتاءً صعبًا هذا العام، بسبب اللعبة السياسية التي صارت، وبسبب عدم سد كامل الفجوة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن مصر لديها ارتباطات مع 10 دول أجنبية تمد لها الغاز المسيل.

الغاز الجاف لا يوجد أنابيب لتصديره

وأوضح الخبير النفطي من سلطنة عمان، أن الدولة المصرية لديها محطتان التسييل الغاز بطاقة 12 مليون طن سنويًا، بينما روسيا كانت تمد أوروبا بـ 17 مليون متر مكعب، والطاقة القصوى للمحطتين 12 مليونا، لذا فإن الفرق 5 ملايين، لا تسد كامل الفجوة التي أحدثها توقف الغاز الروسي، أما الغاز الجاف لا يوجد أنابيب لتصديره.