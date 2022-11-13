«البحوث الزراعية»: التغيرات المناخية تهدد وجود كوكب الأرض

قال الدكتور بلال علي عبدالحميد، مساعد رئيس مركز معلومات تغير المناخ التابع لمركز البحوث الزراعية في وزارة الزراعة، إنّ وظيفة مركز معلومات تغير المناخ الرئيسية، العمل على جمع واستنباط جميع الدراسات والبحوث والتقارير المحلية أو الدولية التي لها علاقة بتغيّر المناخ، واستنباط الممارسات الخاصة بالتغيرات المناخية وتأثيراتها، وكيفية التعامل معها ومواجهتها سواء التكيف أو المرونة.

القطاع الزراعي تشابكي مع القطاعات المختلفة

وأضاف «عبدالحميد»، خلال لقاء ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «DMC»، وتقدمه الإعلامية هبة ماهر، أنّ من المعروف أنّ القطاع الزراعي قطاع تشابكي وبالتالي يترابط ويتشابك مع العديد من القطاعات المختلفة، بينما مشكلة التغيرات المناخية تتقاطع مع كل التخصصات المختلفة، لأنّها تهدد الوجود ككل.

وأشار إلى أنّ الزراعة تترابط مع كل القطاعات المختلفة، مثل الطاقة والنقل والمياه وغيرها، فالفلاح لكي يزرع يحتاج إلى التعامل مع كل الجهات والقطاعات المختلفة، متابعا: «علشان يزرع محتاج ينقل، وعلشان ينقل محتاج طاقة، وعلشان يزرع محتاج مياه، وعلشان محتاج مياه هيبقى عاوز طاقة».

وأكد أنّ الدولة أطلقت برنامج «نوفّي» للتمويل، والذي يهدف إلى تمويل 9 مشروعات في إطار خطة مصر؛ لمواجهة تغير المناخ 2050، موضحًا أنّ هذه المشروعات مرتبطة بمشروعات المياه والطاقة والزراعة.

السبب الرئيسي في التغيرات المناخية

وأكد أنّ التغيُّر المُناخي مشكلة تهدد كوكب الأرض، فهو يعني اختلال في الظروف المناخية أو العوامل الجوية المعتادة، وهذا الاختلال إما بالزيادة أو النقصان، والسبب الرئيسي في التغيرات المناخية الحادثة حاليًا انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بشرية المنشأ.

وأوضح أن الانبعاثات الكربونية لا تعني انبعاث ثاني أكسيد الكربون فقط، ولكن ثاني أكسيد الكربون، وأكاسيد النيتروز والميثان وهيدروفلورو كربون، وغيرها من الغازات، ويتم قياس الانبعاثات بثاني أكسيد الكربون.