الكشف الطبي على 1283 مواطنا في قافلة مجانية ضمن «حياة كريمة» بقنا

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية في قرية العقب بمركز قوص، ضمن فعاليات القوافل الطبية التي تنظمها وزارة الصحة في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

تفاصيل القافلة الطبية في قنا

وأوضح محافظ قنا أن القافلة الطبية نجحت في توقيع الكشف الطبي على 1283 مواطنا في 6 تخصصات طبية بواقع «421 جراحة عظام، 327 طب أطفال ، 294 حالة أمراض باطنية، 106جراحة عامة، 106 أمراض نساء وتوليد، 29 تنظيم الأسرة»، فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد 33 حالة، مشيرا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.

‬تحويل الحالات إلى المستشفيات

من جانبه قال الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، إنه إلى جانب ما تقدمه القافلة الطبية ضمن «حياة كريمة» من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية، يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

ندوات توعوية للمواطنين

كما تقدم القافلة خدمات توعوية، حيث جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية ووالوقاية من الأمراض المختلفة وحضرهما 90 مواطنا.