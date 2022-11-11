إصابة شخصين إثر انقلاب موتوسيكل في نجع حمادي بمحافظة قنا

أصيب شخصان، مساء اليوم، إثر حادث انقلاب موتوسيكل بالقرب من كمين كوبري الرمل، بمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات يفيد وقوع حادث انقلاب موتوسيكل قبل كمين كوبري الرمل بمركز نجع حمادي، وأسفر عن إصابة شخصين .

انقلاب موتوسيكل قبل کمین كوبري الرمل في نجع حمادي

وبحسب بيان إسعاف قنا، تبين إصابة، علاء رفعت خليفة، 32 عاما، اشتباه خلع بالكتف الأيمن، من وحسن رمضان خليفة، 34 عاما، جراء وقوع حادث انقلاب موتوسيكل قبل کمین كوبري الرمل في نجع حمادي.

تم نقلهما إلى مستشفى بهجورة في نجع حمادي لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف الحادث، كما طلبت تقرير المرور حول الحادث.

حادث على طريق نجع حمادي -قنا

كانت أيضا محافظة قنا اليوم شهدت إصابة شخصين على طريق نجع حمادي قنا، إثر انقلاب سيارة .

وجرى نقلهما إلى مستشفى نجع حمادي العام، وجرى أيضا اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.