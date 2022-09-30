حبس 6 أشخاص أضرموا النار في سيارة ربع نقل بالغربية بسبب زهرة الياسمين

قضت محكمة جنح بسيون بمحافظة الغربية، بحبس 6 متهمين بإضرام النيران في سيارة ربع نقل أثناء وقوفها أمام منزل مالكها بقرية نجريج، لخلافات بينهم على زهرة الياسمين وبيعها، بالسجن لمدة عام، وتحويل الدعوة المدنية إلى المحكمة المختصة.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة إلى شهر يوليو الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من أحد المواطنين في قرية نجريج، مسقط رأس اللاعب محمد صلاح نجم المنتخب الوطني لكرة القدم، ونادي ليفربول الإنجليزي، بقيام مجموعة من الأشخاص بإضرام النيران في سيارته.

وتبين من التحريات أنّ وراء ارتكاب الواقعة، 6 أشخاص من قرية نجريج، أضرموا النيران في سيارة ربع نقل، في أثناء تواجدها أمام منزل مالكها، وذلك بسبب خلافات على بيع زهرة الياسمين.

خلافات على زهرة الياسمين

وكشفت التحريات، أنّ السيارة تحمل رقم 9347 ع.ل.ا فضية اللون، أثناء توقفها أمام المنزل، وأنّ المتهمين أضرموا النيران في السيارة، بواسطة مادة سريعة الاشتغال، بسبب خلافات بينهم على تجارة زهرة الياسمين، مع مالكها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي قررت انتداب خبراء المعمل الجنائي لمعرفة أسباب الحريق وتحديد القيمة النهائية للخسائر والتلفيات، وقررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتم إحالة القضية إلى محكمة جنح بسيون، والتي قررت بعد تداول القضية حبسهم عاما.