رفع 2001 طن مخلفات من شوارع 14 مركزا ومدينة بكفر الشيخ

تمكنت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، من تنفيذ عدة حملات مكبرة ترأسها رؤساء المراكز والمدن ونوابهم، لرفع المخلفات والقمامة، ومتابعة أعمال النظافة، وإضافة لحملات لصيانة أعمدة وكشافات الإنارة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

حملات تنظيف الشوارع

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة والوحدات القروية تمكنت من تنفيذ حملات النظافة لرفع المخلفات من الطرق والشوارع والميادين بكافة قرى ومراكز وأحياء المحافظة، تحت إشراف رؤساء الوحدات المحلية للارتقاء بالمستوى العام للنظافة، والحفاظ على البيئة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على بذل مزيد من الجهد للنهوض بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة في قطاع النظافة بكافة الطرق الممكنة، وفقاً للإمكانات المتاحة، والعمل على تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030.

رفع ألفي طن مخلفات

وذكر «نور الدين» في بيان له، إن جملة المخلفات التي جرى رفعها 2001 طنا بـ14 مركزا ومدينة، بينها «كفر الشيخ 382 طنا، وببرج البرلس 49 طنا، وسيدي سالم 156 طنا، وسيدي غازي 42 طنا، وبلطيم 118 طنا، والرياض 111 طنا، والحامول 156 طنا، ومصيف بلطيم 38 طنا، وقلين 126 طنا، وبيلا 183 طنا، ودسوق 253 طنا، وفوه 196 طنا، ومطوبس 165 طنا، ومسير 26 طنا»، بإجمالي 2001 طن مخلفات، وذلك ضمن خطة المحافظة لتفعيل منظومة النظافة، ورفع المخلفات، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير بيئة نظيفة لهم.

وأوضح «نور الدين»، أنه وجه الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بتفعيل دوريات لمشرفي النظافة بمراكز ومدن المحافظة، لمنع إلقاء المخلفات، وتحرير محاضر فورية للمخالفين، وتنظيم حملات النظافة، خلال الـ3 فترات، بالإضافة إلى تهذيب الأشجار بشكل جمالي، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع، وتوزيع صناديق القمامة على أماكن الحدائق والميادين المختلفة، وأمام المدارس والمنشآت الحكومية مع نشر فرق النظافة بالشوارع والميادين بصفة مستمرة، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة.