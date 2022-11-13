تفاصيل العثور على جثمان سائق في حظيرة مواشي بالمنوفية.. «السر في الموتوسيكل»

شهدت قرية أجهور الرمل، التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، واقعة مأساوية، حيث عثر الأهالي على جثمان سائق داخل حظيرة مواشي بالقرية، وعلى الفور تم إبلاغ الشرطة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

وتلقى حازم سامي مدير أمن المنوفية تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثمان شخص داخل حظيرة مواشي بقرية أجهور الرمل.

نتائج التحريات

وبالانتقال والفحص من قوة أمنية بمركز قويسنا، تبين أن الجثمان به كدمات شديدة متفرقة بالجسد لشخص يُدعى «م.ع»، 48 عامًا، مقيم بمدينة بنها التابعة لمحافظة القليوبية، ويعمل سائقا، إضافة إلى وجود سيارة بجوار مكان الواقعة، وتم العثور بداخلها على متعلقاته الشخصية والتي ساعدتهم على التعرف على هويته، وتم ضبط المتهمين واعترفوا بارتكاب الجريمة.

وكشفت التحقيقات الأولية في الواقعة، أنه كان يوجد خلاف بين المجني عليه والمتهمين، تمثل في اتهام المجني عليه «م.ع» بسرقة الموتوسيكل الخاص بأحد المتهمين قبل أسبوع من الواقعة.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم الأول هو «ا.ب»، 35 عاما، مقيم بقرية أجهور الرمل التابعة لمركز قويسنا، وأن المتهم الثاني هو «ا.ع»، ويعمل بالحظيرة التي تم العثور بداخلها على جثمان المجني عليه.

سرقة موتوسكيل وراء المشاجرة

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم الأول اتهم المجني عليه بسرقة الموتوسيكل الخاص به، ثم طلب منه الحضور لإنهاء الخلاف، ولكنه احتجزه داخل الحظيرة التي يعمل بها المتهم الثاني، ونشبت مشاجرة تم على إثرها احتجاز المجني عليه والاعتداء عليه بجنزير حديد حتى لقي مصرعه، وبعد إلقاء القبض على المتهمين، عثرت القوات الأمنية على 5 جرامات مواد مخدرة بحوزة المتهم الأول واعترف بتعاطيه للمخدرات.