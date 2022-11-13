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ضبط 45 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها تجاوز السرعة

كتب:

محمد بركات ومريم جاد
01:06 م | الأحد 13 نوفمبر 2022
حملات مرورية.. أرشيفية

حملات مرورية.. أرشيفية

واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن ضبط 45625 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

7609 مخالفات تجاوز السرعة المقررة.

219 مخالفة السير بدون تراخيص.

14 مخالفة موقف عشوائي.

2 مخالفة لشروط التراخيص.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

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