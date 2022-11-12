حادث المنصورة وتسمم أسرتين وضبط 661 طن أرز.. أبرز أحداث محافظات مصر

شهدت محافظات مصر عدة أحداث خلال الساعات الماضية كانت أبرزها وقوع حادث المنصورة بانقلاب أتوبيس محمل بالركاب في ترعة الرياح التوفيقي على طريق «المنصورة - القاهرة» قادما من ميت غمر مما أسفر عن وفاة 20 وإصابة 6 آخرين، بحسب بيان النيابة العامة.

كما جرى ضبط 661 طن أرز شعير قبل بيعها بالسوق السوداء في كفر الشيخ، وإصابة أسرتين مكونين من 16 شخصا بشمال سيناء بتسمم لتناولهم وجبة سمك فاسدة، وإصابة 12 شخصًا في حادث سير في أسيوط، وإحالة أوراق متهمة بقتل طفل انتقامًا من والده إلى المفتي في سوهاج، وشحن 105 آلاف طن من خام «كلنكر» إلى كزت ديفوار في ميناء شرق بورسعيد.

وترصد «الوطن» في السطور القادمة تفاصيل هذه الأحداث الواقعة على مادر اليوم السبت.

حاث انقلاب أتوبيس في الدقهلية

عاشت محافظة الدقهلية يوما حزينا بعد وفاة 20 شخصا وإصابة 6 آخرين في انقلاب حادث انقلاب أتوبيس في ترعة الرياح التوفيقي علي طريق «المنصورة - القاهرة» أثناء قدومه من ميت غمر، وأمرت النيابة العامة بحبس السائق بعد التاكد من تعاطيه المواد المخدرة، فيما شيع أهالي قرية أوليلة مركز ميت غمر 7 من ضحايا الحادث الأليم، وجري تقديم الخدمات الطبية للمصابين.

ضبط 661 طن أرز شعير في كفر الشيخ

ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية في كفر الشيخ 661 طن أرز شعير وأبيض في عدد من المضارب والشون الملحقة بالمضارب غرض حجبها عن التداول وإعادة بيعها في السوق السوداء، جرى التحفظ على هذه الكميات، وتحررت المحاضر اللازمة وجرى العرض على جهات التحقيق.

إصابة أسرتين من 16 فردا

أصيبت أسرتان من قرية «بالوظة» في شمال سيناء بحالة تسمم نتيجة تناول طعام ملوث، جرى نقلهما إلى مستشفى بئر العبد النموذجية ووضعهما تحت الملاحظة الطبية المكثفة، وبحسب مصدر طبي لـ«الوطن» فإن الأسرتين مكونين من 16 فردا بينهم أطفال.

إصابة 12 شخصا في حادث سير في أسيوط

أُصيب 12 شخصا بجروح وكسور متفرقة بأنحاء الجسم في حادث تصادم بين سياراتي نقل وميكروباص وجرى نقلهم إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وجرى العرض على النيابة حيث تباشر التحقيق.

إحالة أوراق متهمة بقتل طفل في سوهاج

أحالت محمة جنايات سوهاج أوراق «د.ع.ا»، 30 سنة، ربة منزل إلى مفتي الجمهورية، وحددت جلسة 17 يناير القادم للنطق بالحكم لاتهامها بقتل الطفل «ا.م» بمركز جرجا، والتي كشفت التحريات أن المتهمة قررت التخلص من الطفل للانتقام من والده.

شحن 105 آلاف طن «كلنكر» إلى كوت ديفوار بميناء شرق بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس شحن 105 آلاف طن من خام «الكلنكر» إلى كوت ديفوار، عبر أرصفة ميناء شرق بورسعيد الجديدة، بحسب بيان المكتب الإعلامي للمنطقة.