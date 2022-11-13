رئيس لجنة بـ«مكافحة التصحر»: مصر لديها برامج استباقية للتكيف مع تغير المناخ

قال الدكتور أحمد عبدالعاطي، رئيس لجنة العلم والتكنولوجيا الإفريقية باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إن المجتعات التي لديها قدرة على التأقلم والتكيف، تكون لديها برامج استبقاقية ومشروعات وخطط تأخذ في الاعتبار البُعد الإقليمي والدولي، وهذا ما تفعله مصر الآن، فضلًا عن خطط بعد حدوث الكارثة وتأتي بهدف التعافي من الأزمة التي كانت تتواجد، متابعًا أن هناك مجتمعات حساسة لأي تغير في المناخ كالدول النامية والضعيفة، هي التي تنتظر الحدث وتكون إجراءات رد فعل وليست استباقية.

دور مصر في التحول للأخضر

وأضاف «عبدالعاطي»، خلال حواره لبرنامج «صباح الخير يا مصر» من تقديم أحمد عبدالصمد وجومانة ماهر عبر القناة الأولى، أن مصر اتخذت العديد من الخطوات والإجراءات الاستباقية في قضية تغير المناخ منذ فترة طويلة، كإصدار دليل التنمية المستدامة، إلى جانب المبادرة الرئاسية «اتحضر للأخضر»، مشيرًا إلى أن اتحضر للأخضر معناها أن تكون أكثر تحضرًا بإجراءاتك وخططتك في تعاملك مع البيئة بكل القطاعات ولا تعني أن تكون مستعدا للتغيرات فقط.

تدوير المخلفات وإنتاج الطاقة منها

وتابع، أن الاستراتيجية الوطنية 2050 الخاصة بالتكيف مع المناخ نصت على أن يكون في المشروعات التي تدعمها الميزانية المصرية على الأقل نسبة 50% مشروعات خضراء تراعي البعدج البيئي، وذلك بهدف تقليل الانبعاثات الحرارية الخاصة بنا، مشيرًا إلى أن مصر وضعت استراتيجية لتدوير المخلفات وإنتاج الطاقة منها وهذا ما يُعرف بـ«الاقتصاد الدوار».