القبض على عاطل سرق محتويات شركة بأسلوب التسلق و«كسر الشباك» في مدينة نصر

كشفت الاجهزة الامنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة من صاحب إحدى الشركات الكائنة بدائرة القسم بإكتشاف سرقة (مبلغ مالى - 2 جهاز "لاب توب") من داخل الشركة عمله ، وبالإنتقال وإجراء المعاينة تبين وجود كسر بإحدى النوافذ بمكتب الشركة.

ضبط المتهم

بإجراء التحريات والإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى تحديد وضبط مرتكب الواقعة (أحد الأشخاص " له معلومات جنائية " – مقيم بمحافظة القليوبية).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بإسلوب "التسلق، وكسر الشباك " وأقر بأنه نظراً لتردده على المنطقة محل الواقعة وعلمه بوجود مبالغ مالية داخل الشركة محل البلاغ إختمرت فى ذهنه فكرة الإستيلاء عليها وفى سبيل ذلك تمكن من دخول الشركة والإستيلاء على (عدد 2 جهاز " لاب توب - مبلغ مالى") ولاذ بالفرار، وأقر بإخفاء المسروقات المستولى عليها بمسكنه .. وبإستهداف مسكن المتهم أمكن العثور على المسروقات وجزء من المبلغ المالى وأضاف بإنفاقه باقى المبلغ على متطلباته الشخصية.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.