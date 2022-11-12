حوادث 24 ساعة.. كشف غموض جريمة القليوبية وضبط متهم بغسيل الأموال في الغربية

خلال الـ24 ساعة الماضية، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات الكثير من الجرائم والحوادث في مختلف المحافظات، وخلال التقرير التالي، توضح «الوطن» أبرز الوقائع التي شهدتها المحافظات.

كشف غموض مقتل شاب في الخانكة

في منطقة الخانكة بالقليوبية، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف غموض واقعة اختطاف وقتل شاب في منطقة المرج وإنهاء حياته في منطقة الخانكة بالقليوبية، وتم القبض على المتهمين مرتكبي الواقعة واقتيادهم الى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، حيث قام رجال الشرطة بتتبع هاتف المجني عليه وتبين أن الهاتف المحمول بحوزة شخص يدعى «محمد ع»، وتم ضبطه وقال أنه تحصل على الهاتف من أحد الأشخاص وبضبط الأخير اعترف بقيامه و4 آخرين بينهم سيدة بخطف الشاب، لوجود خلافات بينهم استدعت لتخطيطهم لقتله، وتم ضبط جميع المتهمين.

الداخلية تنفذ 2681 حكمًا قضائيًا متنوع

كما قام قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية بمشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غیر المرخصة، والأجهزة الأمنیة بمدیریة أمن القلیوبیة، بشن حملات أمنیة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، استھدفت جمیع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مدیریة أمن القلیوبیة، وتمكنت من تنفیذ 2681 حكما قضائيا متنوعا، و ضبط 10 متهمين بحوزتهم مواد مخدرة، لـ7 منهم معلومات جنائية، كما تم ضبط 10 قضایا اتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالھا كمیة من المواد والأقراص.

ضبط متهم بغسل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه

وفى محافظة الغربية، تمكن رجال الشرطة من ضبط أحد الأشخاص لاتهامه بالاستيلاء على 10 ملايين جنيه، بزعم توظيفها في الاستثمار العقاري، وتبين من خلال تحريات رجال الشرطة قيام المتهم بتلقي مبالغ مالية من المواطنين، بزعم توظيفها في مجال الاستثمار العقاري، مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها فيما بينهم، ما مكنه من الاستيلاء على 2.7 مليون جنيه، وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها بالمخالفة لأحكام القانون.

كما تبين من خلال تحريات رجال الشرطة في الواقعة، أن المتهم حاول غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي وصبغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس 3 شركات ومصنع، إضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي بمختلف البنوك، بقصد إخفاء مصدرها، كما قدرت متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ 10 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.