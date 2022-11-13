بعد أن فاتها حلم «الطبيبة».. «عفاف»: عرض منتجاتي اليدوية بـ«COP27» عوضني

تتفنن في نسج الخيوط والصوف والقطن، لتخرج من بين يديها قطعا فنية تناسب جميع الأذواق، تقف بها «عفاف شعيب» في المكان المخصص لعرض المنتجات داخل معرض سيدات شرم الشيخ للمشغولات اليدوية، المقام على هامش فعاليات قمة المناخ COP27 بعد اختيارها ضمن 12 سيدة من قبل نائب محافظ جنوب سيناء، للمشاركة في المعرض يدعم المنتجات الصديقة البيئة.

تخرّجت صاحبة الـ39 عاما في كلية العلوم بجامعة طنطا، وبعد زواجها سافرت إلى السعودية، وعادت مرة أخرى للاستقرار في مدينة شرم الشيخ، بعدها تبدّلت أحلامها من طبيبة تحاليل إلى العمل في مجال الهاند ميد والمكرمية بحسب حديثها لـ«الوطن»: «مقدرتش أحقق حلمي وأبقى دكتورة تحاليل بسبب الجواز والسفر، ولما رجعت بدأت أدور على موهبتي ونجحت في شغل الكروشيه».

دخول «عفاف» مجال الكروشيه

بدأت «عفاف» العمل في مجال الكروشيه قبل 8 أعوام، حيث شعرت بفراغ كبير أثناء وجودها مع زوجها في مدينة شرم الشيخ، لذا قررت استثمار وقتها في تعلم أنشطة جديدة، بينها الكروشيه والمكرمية، لافتة إلى أنّ عملها ظل محدودا ويعاني من قل الزبائن لمدة 5 أعوام، حتى قررت استغلال «السوشيال ميديا» في التسويق لمنتجاتها: «كنت بعمل شغل زي الشنط والمحافظ، وأبيعهم لصحابي وعيلتي، وبعدين قررت أكبّر مشروعي وأعرضه لكل الناس ونجحت».

«عفاف» فى معرض سيدات شرم الشيخ

تطورت موهبة «عفاف» باستمرار، من خلال مشاهدة مقاطع الفيديو لتعلم أشياء جديدة في فن الكروشيه، ما جعلها من ضمن القائمة المختارة لعرض منتجاتهم اليدوية في معرض سيدات شرم الشيخ، تحت إشراف الدكتورة «إيناس» نائب محافظ جنوب سيناء: «فرصة ذهبية لعرض شغلنا وفخورين بالمشاركة».